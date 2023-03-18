Rıza Babanın eşi rolündeydi! Filiz Taçbaş siyasete atılıyor! O partiye milletvekilliği başvurusu yaptı.. Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş siyasete girmeye hazırlanıyor. Oyuncu yaptığı açıklama ile milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaptığını açıkladı.

Türkiye, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine hazırlanıyor.

Seçimler için geri sayı başlarken milletvekili aday adaylığı başvuruları başladı. Bazı ünlü isimlerde bu dönemde aday adaylığı başvuru yapıyor.

Birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Filiz Taçbaş yaptığı açıklama ile milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Filiz Taçbaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Cumhuriyetimizin 100. yılında bir olabileceğimiz, tüm sorunların altından tek yumruk olarak kalkabileceğimiz... Vatanıma ve milletime yoldaş olacağım bir göreve adım atıyorum. CHP İzmir 2. bölge milletvekili aday adaylığı için başvurumu yaptım. Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda yoluma devam edeceğim. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Filiz Taçbaş, Arka Sokaklar isimli dizide Rıza Babanın eşi rolüyle hafızalarda yer edinmişti.

Filiz Taçbaş'ın milletvekili aday adaylığını açıklaması sosyal medyada gündeme oturdu.