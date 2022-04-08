Rol arkadaşıydı, aşkı oldu! Kasaba Doktoru'nun Ömer'i Deniz Can Aktaş'ın sevgilisi...

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Kasaba Doktoru'nda Ömer karakterine hayat veren Deniz Can Aktaş, bir zamanlar aynı dizide rol aldığı Hafsanur Sancaktutan ile 3 yıldır birliktelik yaşıyor.

TRT1'in yeni dizisi Kasaba Doktoru, 8 Nisan Cuma akşamı seyircisi ile buluşuyor.

Güney Kore yapımı Dr. Romantic dizisinden uyarlanan Kasaba Doktoru konusu ve oyuncu kadrosuyla merak konusu.

ARC Yapım imzalı, başrollerini Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever paylaştığı dizi, şehirden uzak bir hastanede 3 doktorun öyküsünü anlatıyor.

Babasına yapılan haksızlık sonunda tıp okuyarak doktor olmaya karar veren Ömer Özen karakterine hayat veren oyuncu ise Deniz Can Aktaş oldu.

Son olarak Menajerini Ara dizisi ile seyirci karşısına çıkan Aktaş, Avlu dizisindeki "Alp" karakteriyle çıkış yakalamıştı.

1993 doğumlu olan Aktaş, özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor.

Instagram'da 1.2 milyon takipçisi olan genç oyuncu, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Deniz Cank Aktaş Hafsanur Sancaktutan aşkı

Deniz Can Aktaş'ın, sadece 16 bölüm süren 'Aşk Ağlatır' adlı dizinin setinde tanıştığı oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile gözlerden uzak birliktelik yaşadığı ortaya çıktı.

Birlikte pozları binlerce beğeni alan çift, kameralardan uzak kalmayı tercih ediyor.

Yaklaşık 3 yıldır mutlu bir birliktelik yaşayan oyuncu çiftin sevenleri, evlilik haberi bekliyor.

Son Yaz dizisindeki Yağmur karakteriyle beğeni toplayan Hafsanur Sancaktutan özel hayatıyla ilgili, "Hayatımda güzel olan her şeyin içinde sevgi var. Gerçek sevginin getirdiği karşılıksız yanında olma halini, güveni ve saygıyı partnerinizden alıyorsunuz. Aşksız yapamam herhalde. İlgiyi çok seviyorum" açıklamasını yapmıştı.