Romantik Komedi film konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Romantik Komedi ne zaman çekildi?

Kadın erkek ilişkilerini romantik komedi türünde ekranlara taşıyan Romantik Komedi filmi, bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Oyuncu kadrosu ve konusuyla merak edilen Romantik Komedi film detayları..

Metropollerde yaşayan kadın ve erkek ilişkileri hakkında çok eğlenceli ve samimi bir anlatım diline sahip olan Romantik Komedi bu akşam izleyici karşısına çıkacak.

Engin Altan Düzyatan, Sinem Kobal, Sedef Avcı gibi ünlü isimlerin yer aldığı Romantik Komedi filmine dair detaylar, seyirciler tarafından araştırılıyor.

Peki Romantik Komedi film konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Romantik Komedi kaç yılında çekildi?

İşte tüm detaylar..

ROMANTİK KOMEDİ KONUSU NEDİR?

Üç kanka olan Esra, Didem ve Zeynep, metropolde yaşayan üç güçlü kadındır. Aralarından biri dünya evine girecektir.

Zeynep’in düğünü sürprizlere gebedir. İstemediği bir işte yıllardır çalışan Esra istifa eder, kötü giden ilişkisini sona erdirir.

Reklâm ajansına çalışmaya başlayan Esra, ajansın kreatif direktörü Mert ile yakınlaşırken, Didem’de Mert’in arkadaşı aktör Cem Sezgin’den etkilenir. Üç arkadaşın kararları hayatlarını değiştirecektir.

Amerikan romantik komedilerini andıran Romantik Komedi, arkadaşlığın ve aşkın hayattaki yerini vurguluyor, kadın-erkek ilişkilerine eğlenceli bakıyor.

ROMANTİK KOMEDİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ketche'nin yönetmenliğini üstlendiği Romantik Komedi film, 2010 yılında çekilmiştir.

ROMANTİK KOMEDİ OYUNCULARI KİMLERDİR?