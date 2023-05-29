Romantik paylaşım.. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer aşka geldi.. Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'i öperken verdiği bir pozu Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. İşte ünlü çiftin aşk pozu..

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından eşi Başak Dizer ile romantik bir paylaşım yaptı.

Eşini öptüğü bir kareyi Instagram hesabından paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü çiftin bu karesi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Zaman zaman boşanacakları iddia edilen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer bu poz ile adeta düşman çatlattı.

Instagram'da 4.3 milyon takipçisi bulunan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un bu paylaşımı beğeni topladı.

İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un romantik paylaşımı..