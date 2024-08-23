Ronaldo, Georgina'ya resmen servet ödeyecek! Böyle nafaka ne görüldü ne de duyuldu... YouTube hesabı açması ile gündeme bomba gibi düşen Cristiano Ronaldo bu kez gündemi eşi Georgina ile kasıp kavurdu. Eşi ile ayrılması durumunda ödeyeceği nafaka ağızları açık bıraktı.

Editör: Seda Yeşilyurt

Sık sık kariyeri ile gündemin nabzını tutan Cristiano Ronaldo son günlerde özel hayatıyla adından bahsettirmeye başladı.

Futbolun efsanesi olarak nitelendirilen Ronaldo son olarak açtığı YouTube hesabından kısa süre içinde kazandığı takipçi sayısıyla gündemde bomba etkisi yaratmıştı.

Ancak Ronaldo bu kez uzun yıllardır hayatını paylaştığı hayat arkadaşı Gerogina Rodriguez ile arasındaki anlaşma ortalığı kasıp kavurdu.

AYRILIRSA SERVET ÖDEYECEK...

Şu ana dek mutlu beraberliklerini sürdüren çiftin ayrılacağına dair şu anda herhangi bir spekülasyon yokken ortaya çıkan nafaka konusundaki gerçek sosyal medyayı adeta yıktı geçti.

Portekiz'in TV GUIA dergisinde yer alan habere göre, Ronaldo ile beş çocuğundan ikisinin annesi olan Georgina arasında, ayrılmaları halinde Ronaldo'nun ayda 85 bin sterlin ödemesini garanti eden bir anlaşma olduğu otaya çıktı.

Ayrıca sadece nafaka ile de kalmayacak olan anlaşmada, Georgina'nın, Ronaldo'nun La Liga devi Real'de oynadığı dönemde 2010 yılında satın aldığı Madrid'deki evinin mülkiyetini de alacağı iddialar arasında yer alıyor.