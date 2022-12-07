Dünyaca ünlü futbol yıldızı Ronaldo'nun çocuklarının annesi ve sevgilisi Georgina Rodríguez, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Rodriguez, bu kez iddialı paylaşımıyla konuşuldu.
2010 yılında ilk defa baba olan Ronaldo’nun, toplamda 2’si kız, 2’si erkek olmak üzere 4 çocuğu bulunmakta. 4 çocuğunun 3’ü taşıyıcı anneden olan Ronaldo'nun yakında Rodriguez'den ise ikiz bebeği olacak. Geçtiğimiz günlerde ikiz bebek duyurusu gelen çift, sosyal medyada sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodríguez ise sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
Ronaldo'nun sevgilisinden iç çamaşırsız paylaşım
27 Ocak 1994 tarihinde dünyaya gelen ve 28 yıl yaşında olan Georgina Rodríguez'in Buenos Aires'te dünyaya geldiği biliniyor. Alana Martina dos Santos Aveiro, Bella Esmeralda isminde çocukları olan ismin boyu 1,68 metre. Cristiano Ronaldo ile 2016 yılından bu yana sevgili olan Rodriguez'in ebeveynleri ise Ana María Hernández, Jorge Rodríguez.
"Ronaldo gerçekten çok şanslı"
Rodriguez, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile sık sık gündeme geliyor. Ünlü isim bu kez sahilde verdiği içerisine iç çamaşır giymediği paylaşımıyla konuşuldu. Rodriguez'e "Maşallah", "Ronaldo gerçekten çok şanslı" yorumları yağdı.
İşte Georgina Rodríguez'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...