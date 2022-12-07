Dünyaca ünlü futbol yıldızı Ronaldo'nun çocuklarının annesi ve sevgilisi Georgina Rodríguez, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Rodriguez, bu kez iddialı paylaşımıyla konuşuldu.

2010 yılında ilk defa baba olan Ronaldo’nun, toplamda 2’si kız, 2’si erkek olmak üzere 4 çocuğu bulunmakta. 4 çocuğunun 3’ü taşıyıcı anneden olan Ronaldo'nun yakında Rodriguez'den ise ikiz bebeği olacak. Geçtiğimiz günlerde ikiz bebek duyurusu gelen çift, sosyal medyada sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodríguez ise sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.





Ronaldo'nun sevgilisinden iç çamaşırsız paylaşım