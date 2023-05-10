Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez’den bikinili pozlar! "Arabistan şokta" Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi ve çocuklarının annesi Georgina Rodriguez'in Instagram'da paylaştığı bikinili pozları tepki çekti.

Aralık ayında Suudi Arabistan takımı Al-Nassr’a transfer olan futbolcu Cristiano Ronaldo ve ailesi, ülkeye adapte olmaya çalışıyor.

Al-Nassr’a transfer olduktan sonra Suudi Arabistan’da yaşayan çifte halihazırda bazı ayrıcalıklar zaten tanınmıştı.

Ülke yasalarına göre, resmi olarak evli olmayan çiftlerin birlikte yaşaması yasakken bu kural Ronaldo ve Rodriguez için esnetilmişti.

Ronaldo'nun 2016 yılından beri birlikte olduğu Arjantinli model sevgilisi ve çocuklarının annesi Georgina Rodriguez, bu konuda zorlanıyor.

Georgina kural tanımıyor

Rodriguez’in sosyal medya hesabında paylaştığı bikinili pozlar, ülke yasaklarını çiğnedi.

Bu nedenle Rodriguez yoğun eleştirilere maruz kalmış durumda.

İşte Georgina Rodriguez'in dikkat çeken Instagram paylaşımı..