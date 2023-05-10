Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez’den bikinili pozlar!

Aralık ayında takımı Al-Nassr’a transfer olan futbolcu ve ailesi, ülkeye adapte olmaya çalışıyor.

Al-Nassr’a transfer olduktan sonra Suudi Arabistan’da yaşayan çifte halihazırda bazı ayrıcalıklar zaten tanınmıştı.

Ülke yasalarına göre, resmi olarak evli olmayan çiftlerin birlikte yaşaması yasakken bu kural Ronaldo ve Rodriguez için esnetilmişti.

Ronaldo'nun 2016 yılından beri birlikte olduğu Arjantinli model sevgilisi ve çocuklarının annesi Georgina Rodriguez, bu konuda zorlanıyor.

Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez’den bikinili pozlar!

Georgina kural tanımıyor

Rodriguez’in sosyal medya hesabında paylaştığı bikinili pozlar, ülke yasaklarını çiğnedi.

Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez’in bikinili pozlar!

Bu nedenle Rodriguez yoğun eleştirilere maruz kalmış durumda.

Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez’in bikinili pozlar!

İşte Georgina Rodriguez'in dikkat çeken Instagram paylaşımı..

Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez’in bikinili pozlar!