Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den cesur paylaşımlar! Takipçileri yorum yağdırdı.. Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez son Instagram paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Georgina Rodriguez'in beğeni toplayan o pozları..

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Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez cesur pozlarını sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor.

Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez birbirinden iddialı pozları ile sosyal medyada sık sık gündem oluyor.

Geçtiğimiz günlerde 80. kez düzenlenen Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıda yürüyen Georgina Rodriguez, verdiği pozlar ile adından söz ettirmişti.

Georgina Rodriguez ve Cristiano Ronaldo çifti 2016 yılından bu yana aşk yaşıyorlar.

Birbirinden iddialı pozlarıyla sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alan Georgina Rodriguez, bu kez Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlar ile gündeme geldi.

Instagram'da 51.4 milyon takipçisi bulunan Georgina Rodriguez son paylaşımı ile yine büyük beğeni topladı.

Bir uçakta verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Georgina Rodriguez'in o kareleri büyük ilgi gördü..

İşte Georgina Rodriguez'in son paylaşımı..