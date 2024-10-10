RTÜK'ten yeni yayın dönemi için uyarı

DHA

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı (RTÜK), ülke genelinde yayın yapan radyo ve televizyonların yeni yayın dönemine başlaması nedeniyle, duyuru yayınlayarak uyarılarda bulundu.

Açıklamada, gündüz kuşağı programlarına ilişkin yeni tedbirler alınacağı belirtilerek, "Bilindiği üzere son günlerde kadına ve çocuklara yönelik şiddet olayları başta olmak üzere şiddetle ilgili adli konular medyamızın gündemine düşmektedir. Bu elim olayların medyada işleniş biçimleri ise maalesef kendilerinden beklenen olgunluktan, basın meslek ilkelerine riayet etmekten çok uzaktır. Mahkemelerin verdikleri yayın yasaklarının hiçe sayıldığı, mağdurların ve yakınlarının medya aracılığıyla tekrar tekrar mağdur edildiği bir yayıncılık anlayışıyla karşılaştık.

6112 sayılı yasada geçen 'Yayıncılık İlkeleri', tüm basınımızın imza vererek desteklediği 'Görsel İşitsel Medya Etik İlkeleri', 'Uluslararası Basın Etik Değerleri' ortadayken, son dönemde sergilenen olumsuz medya tavrı halkımızın tepkisini çekmektedir. Geçtiğimiz dönemde RTÜK olarak, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etik İlkeleri' ve 'Spor Programları Yayın Etik İlkeleri', 'Haber Bültenlerinde de Akıllı İşaretler Uygulanması' kararlarını alarak ilan ettik. Üst Kurul'da alınan ilke kararları tüm medyamızı bağlayıcı niteliktedir.

Üzerinde durduğumuz son çalışmamız ise 'Gündüz Kuşağı Programları İlke Kararları'dır. İlerleyen günlerde bu tarz programlardaki aşırılıkların giderilmesi için alınacak tedbirler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Alınan etik ilke kararlarının yanı sıra farkındalık artırıcı; kamu spotları, ikame programlar, kamuoyu araştırmaları yaparak medyamızın bilinçlenmesi yolunda önemli adımlar attık. Ayrıca suça teşvik ve şiddeti özendirici nitelikli yayınlar nedeniyle Üst Kurulumuz tarafından medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara 47 kez müeyyide uygulandı" denildi.

"DENETİM SÜREÇLERİ AKTİF OLACAK"

RTÜK'ten yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: