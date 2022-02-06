Ruhlar aleminin sekreteri, ilk stalker! Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı şimdi ne yapıyor...

Ruhlar aleminin sekreteri, ilk stalker! Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı şimdi ne yapıyor...

Ruhsar ve Ayrılsak da Beraberiz gibi birçok projeyle tanıdığımız ünlü oyuncu Tuluğ Çizgen'in son hali merak konusu oldu. Gözüm Abla karakteriyle hafızalara kazınan Tuluğ Çizgen'in son hali...

"Ruhuna sağlık, Ruhsarcığım ölmemiş" şarkısıyla bir dönemin fenomen dizilerinden Ruhsar, yıllar geçmesine rağmen hafızalardaki yerini koruyor.

Yalnızca yağmur yağabildiğinde fani eşi Mahzar'ı görmeye gidebilen Ruhsar'ın hikayesi, televizyon ekranlarının en sevilen yapımlarından olmuştu.

Cem Davran, Hande Ataizi, Ebru Karanfilci, Göksel Kortay, Mehmet Ulay gibi isimlerin yer aldığı kadro ile 1998-2001 yılları arasında izleyicisi ile buluştu.

Dizide ruhlar aleminin sekteri olan "Gözüm Abla" ise, şimdilerde ne yapıyor merak ediliyor.

Gözüm Abla, kemik çerçeveli gözlükleri, 10 parmak klavye kullanması ve süpersonik suikast planlarıyla seyircilerin gönlünde adeta taht kurdu.

Ruhsar'a tavsiyeleri, gelen gidenin çetelesini tutması ve kocasının ölmesi için tuzaklar kurmasıyla bilinen Gözüm Abla karakterini, Tuluğ Çizgin canlandırdı.

TULUĞ ÇİZGİN SON HALİ

Yeditepe Oyuncuları gibi çeşitli özel tiyatrolarda çalışan sanatçı, sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır.

Maksim Gazinosu'nda stand-up'da yaptı. atv'de "Aynalı Kahve" adlı bir programın sunuculuğunu üstlenen Çizgen, Antalya - Kaş'ta bir cafe işlettiği biliniyor.