Ruhun Duymaz dizisinin Elif'ini bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle hayran bırakıyor FOX TV ekranlarında yayınlanan Ruhun Duymaz dizisinde Elif karakterine hayat veren Sena Kalıp'ı bir de sosyal medyada görün. Genç oyuncu güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor.

FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Ruhun Duymaz dizisi, ilk bölümden büyük ilgi gördü. Başrollerinde Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız'ın yer aldığı dizi, oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. Dizide Hilal Koral'ın kardeşi Elif'i canlandıran Sena Kalıp, sosyal medyadaki haliyle görenleri şoke etti. Güzelliği ve cesur tarzıyla mest etti TikTok ve Instagram’da senammiaonline kullanıcı adıyla içerik üreten Sena Kalıp, cesur tarzıyla beğeni topladı. 2000 yılında dünyaya gelen Sena Kalıp, tiyatro oyuncusu ve sosyal medya fenomenidir. TikTok ve Instagram’da içerik üreten Sena Kalıp, Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ruhun Duymaz dizisinde Elif karakterine hayat veren Sena Kalıp, oyunculuk kariyerindeki ilk deneyimini yaşıyor.