Ruhun Duymaz dizisinin Elif'ini bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle hayran bırakıyor

FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Ruhun Duymaz dizisi, ilk bölümden büyük ilgi gördü.

Başrollerinde Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız'ın yer aldığı dizi, kadrosuyla öne çıkıyor.

Dizide Hilal Koral'ın kardeşi Elif'i canlandıran Sena Kalıp, sosyal medyadaki haliyle görenleri şoke etti.

Güzelliği ve cesur tarzıyla mest etti

TikTok ve Instagram’da senammiaonline kullanıcı adıyla içerik üreten Sena Kalıp, cesur tarzıyla beğeni topladı.

Ruhun Duymaz dizisinin Elif'ini bir de Instagram'da görün!

2000 yılında dünyaya gelen Sena Kalıp, tiyatro oyuncusu ve fenomenidir. TikTok ve Instagram’da içerik üreten Sena Kalıp, Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Ruhun Duymaz dizisinin Elif'ini bir de Instagram'da görün!

Ruhun Duymaz dizisinde Elif karakterine hayat veren Sena Kalıp, oyunculuk kariyerindeki ilk deneyimini yaşıyor.

Ruhun Duymaz dizisinin Elif'ini bir de Instagram'da görün!