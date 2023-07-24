Ruhun Duymaz'ın tescilli güzeli Aslı Sümen'den cesur pozlar! "Endamın yeter" Miss Turkey 2017 güzeli seçilen Aslı Sümen, oyunculuk kariyerine adım attı. Ruhun Duymaz dizisi ile seyirci karşısına çıkan Sümen, güzelliğiyle büyüledi. Özellikle sosyal medyadaki kareleri, binlerce beğeni topladı.

1994 yılında Mersin'de dünyaya gelen Aslı Sümen, eğitimini ODTÜ'de tamamladı.

1.74 boyundaki Aslı Sümen, fizik avantajını da kullanarak modelliğe yöneldi.

Soluğu Miss Turkey 2017'de alan Aslı Sümen, Itır Esen'in tacının geri alınması üzerine yarışmanın birincisi oldu.

Sosyal medyada adından söz ettirmeye devam eden Sümen, kariyerine oyunculuk alanında devam ediyor.

Tescilli güzel, FOX TV'de yayınlanacak olan Ruhun Duymaz dizisinde "Hilal" karakteriyle izleyici karşısına geçti.

Aslı Sümen'in güzelliği

İngiltere’nin en iyi üniversitelerinden birinde işletme okumuş, saf görünen zeki bir kadın Hilal'i canlandıran Aslı Sümen, merak konusu oldu.

Sümen'in sosyal medyasına bakan, güzelliği karşısında gözlerini alamadı.

Ruhun Duymaz'ın Hilal'i Aslı Sümen'in cesur pozları, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.