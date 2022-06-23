Rupert Murdoch ve Jerry Hall boşanıyor

91 yaşındaki iş insanı, dördüncü ayrılığını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch, Amerikalı eski manken Jerry Hall ile evliliğini sonlandırıyor.

ABD basınında çıkan haberlere göre çift, boşanma kararı aldı.

Murdoch'ın dördüncü ayrılığı

Bu işlem, 91 yaşındaki Murdoch için dördüncü boşanma olarak kayıtlara geçecek. 65 yaşındaki Hall ise daha önce The Rolling Stones'un ana vokalisti ve kurucu üyesi olarak bilinen Mick Jagger ile evliydi.

2016 yılında Londra'da bir malikanede evlenen Murdoch ve Hall'ın temsilcileri, konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Bir kez daha boşanıyor

New York Times'a göre, ikilinin ayrılıkları, aileye yakın olanlar için sürpriz oldu. Ayrıca Washington Post da ayrılık konusuyla ilgili ismi açıklanmayan kaynaklara işaret etti.

ABD'de Fox News ve Wall Street Journal ile Birleşik Krallık'ta The Sun ve The Times gibi medya kuruluşlarını kontrol eden Murdoch'ın, yeni eşine daha fazla zaman ayırdığı söyleniyordu.

Daha önce üç evlilik yaptı

Murdoch'ın büyük oğlu Lachlan, 2018 yılında halef seçildi. Murdoch ayrıca, 21st Century Fox'un çoğunu Walt Disney Company'ye sattı.

Rupert Murdoch, daha önce 1999'dan 2013'e Wendi Deng, 1967'den 1999'a Anna Maria Torv, 1956'dan 1967'ye kadar Patricia Booker ile evli kaldı.