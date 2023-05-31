Şaban Oğlu Şaban'ın Şarkıcı Nigar'ı Ayben Erman'ın son hali Yeşilçam'ın efsane filmlerinden olan Şaban Oğlu Şaban'da 'Nigar' karakterini canlandıran Ayben Erman'ın son halini merak edenler, sosyal medya sayesinde yanıt buldu.

Başrollerini Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in paylaştığı unutulmaz film Şaban Oğlu Şaban, yıllar geçse dahi hafızalardaki yerini koruyor.

Filmin karakterinin şimdiki halleri ise merak konusu oldu.

Şaban Oğlu Şaban'da 'Nigar' karakterine hayat veren Ayben Erman, güzelliğiyle akıllara kazındı.

Filmde Şarkıcı Nigar'ı oynayan Ayben Erman, ablası Ayşen Gruda ile rol arkadaşıydı.

1966 yılında Çıtkırıldım adlı sinema film ile kariyerine başlayan Ayben Erman Kaygısızlar, Bizim Mahalle, Gerçek Kesit, Aile Bağları gibi pek çok televizyon dizisinde rol almıştır.

Yaşlandı

Arka Sokaklar, Binbir Gece ve Akasya Durağı gibi yapımlarda da yer alan Erman, şimdilerde 74 yaşında.

Ayten Erman'ın son hali ise sosyal medya paylaşımları ile ortaya çıktı.

Görenler, ünlü oyuncuyu tanımakta zorlandı.