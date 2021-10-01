Sadakatsiz 33. bölüm fragmanı: Kazayı bile hatırlamıyorum, bir tek seni hatırlıyorum Asya!

Sadakatsiz 33. bölüm fragmanı: Kazayı bile hatırlamıyorum, bir tek seni hatırlıyorum Asya!

Sadakatsiz yeni sezonu ile seyircisine "Merhaba" derken, 33. bölümden ilk fragman geldi. Fragmanda Asya ve hayatını kurtardığı hasta arasındaki diyaloglar, izleyenlerin dikkatini çekti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Caner Cindoruk, Cansu Dere, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz, yeni sezonu ile başladı.

Yeni sezonu ile ekrana hızlı bir dönüş yapan dizi, bu hafta yayınlanan yeni bölümü ile reyting rekoru kırdı.

İzleyiciler sabırsızlıkla yeni bölümü beklerken, bu akşam 33. bölümden ilk fragman görücüye çıktı.

Yayınlanan yeni fragmanda; Asya'nın hayatını kurtardığı hastanın uyandığı ancak hayatına dair bir şey hatırlamadığı görülüyor.

Hastanın ismi henüz öğrenilemezken, Asya'nın yeniden Tekirdağ'a döndüğü ve hastanede işe başladığı fark edildi.

Asya ve hayatını kurtardığı hasta arasında neler olacak? Tekirdağ'da Asya'yı neler bekliyor? Tüm bu soruların cevabı yeni bölümde ortaya çıkacak. İşte Sadakatsiz 33. bölüm fragmanı...

Sadakatsiz 33. bölüm fragmanı İZLE

SADAKATSİZ 32. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya, Bahar ve Melih'in düğünü için 6 ay sonra yeniden Tekirdağ'a geldi.

Derin'in tekerlekli sandalyede olduğu görülürken, Volkan ise Asya'yı düğünde yalnız bırakmadı.

Ali'nin İstanbul'da mutsuz olduğunu Nil'den öğrenen Asya, yeniden karar aşamasına geldi.

Peki, "Asya bundan sonra ne yapacak? Tekirdağ'a geri mi dönecek? Derin'in yürüyebildiği ortaya çıkacak mı?"

Sadakatsiz 33. bölümü ile 6 Ekim Çarşamba günü Kanal D ekranlarında olacak.