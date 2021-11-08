Sadakatsiz 38. bölüm fragmanı: Volkan, Aras'ın büyük sırrını öğrendi!

Sadakatsiz dizisinin yayınlanan yeni fragmanında; Asya ve Aras'ı el ele gören Leyla deliye dönerken, Volkan ise Leyla'nın Aras'ın eşi olduğunu duydu. Bunu duyan Volkan, harekete geçti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sadakatsiz dizisi, 37. bölümü geride bıraktı.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, heyecanlı bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz haftanın en fazla konuşulan dizilerden birisi olan Sadakatsiz, bu hafta yine sürükleyici bir bölümle yayınlanacak.

Dizinin yeni bölümünden önce fragmanı görücüye çıkarken, yayınlanan yeni fragman seyircinin nefesini kesti.

Yayınlanan 38. bölüm fragmanında; Asya ve Aras'ın aşkının tam gaz devam ettiği görüldü ancak Aras'ın eşi Leyla ortaya çıktı.

Onları takip eden ve her anlarını izleyen Leyla harekete geçmeyi beklerken, Volkan ise Asya'nın etrafından ayrılmıyor.

Leyla'nın Aras'ın eşi olduğunu öğrenen Volan, Asya'yı yeniden kazanmak için harekete geçti. İşte Sadakatsiz 38. bölüm fragmanı...

Sadakatsiz 38. bölüm fragmanı İZLE

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Asya'nın Aras ile arasındaki duygusal yakınlaşmanın yansımaları özellikle Ali ve Volkan'ı rahatsız etmeye devam eder.

Asya, duygularını ve kalbinin sesini dinleyerek yaşamına dilediği şekilde devam etmek isterken, Derin'in yürümesi Volkan'ı ondan kopma noktasına getirir.

Volkan'ın tek amacı artık Derin'den uzak olmak ve Asya ile yeniden bir araya gelmektir.

Aras geçmişine dair ipuçlarını hatırlamaya başlamışken, karısı Leyla ise çoktan onun peşine düşmüştür.