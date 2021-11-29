Sadakatsiz 41. bölüm fragmanı: Soluğu Asya'nın evinde alan Aras'a 'Leyla' şoku!

Sadakatsiz'in yayınlanan son fragmanında; Aras'ın boşanmak için geri döndüğü ve Volkan'la yüzleştiği görüldü. Soluğu Asya'nın yanında alan Aras, Leyla'nın gelmesiyle şoka girdi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi, tüm heyecanı ve yeni bölümleriyle devam ediyor.

Herkesi ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş yer alıyor.

Diziye Aras karakteriyle Berkay Ateş dahil olduktan sonra Volkan ve Asya arasındaki sular duruldu.

Asya ve Aras aşkının ön plana çıkmasının ardından hikaye başka bir yöne evrilirken, yeni fragmanda ise boşanma davasının henüz gerçekleşmediği görüldü.

Aras ve Leyla arasındaki boşanma davası sonuca ulaşmazken, Volkan ise Asya'dan vazgeçmeye niyetli değil.

Londra'dan dönmesinin ardından soluğu Asya'nın evinde alan Aras, Leyla'nın gelmesiyle ne yapacağını şaşırdı.

Volkan'dan boşanmak istemeyen ve Aras'ın Asya ile olması için elinden geleni yapan Derin, ters köşe oldu. İşte Sadakatsiz 41. bölüm fragmanı...

Sadakatsiz 41. bölüm fragmanı İZLE