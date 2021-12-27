Sadakatsiz 45. bölüm fragmanı: Ali, ölüm kalım savaşında!

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Ali, kafa travmasıyla hastaneye kaldırılırken Volkan ve Asya'yı zor zamanlar bekliyor...

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in yer aldığı Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz, heyecanlı bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

BBC'nin BAFTA Ödüllü Doktor Foster dizisinden uyarlanan Medyapım imzalı Sadakatsiz dizisi, 29 Aralık Çarşamba akşamı 45. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Sadakatsiz'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı da izleyicisiyle buluştu.

Yeni bölümde, Ali acilen yoğun bakıma alınmıştır. Asya ve Volkan yıkılmış bir durumda oğullarından gelecek güzel haberi beklemektedir. Ali'ye ne olacak?

İşte Sadakatsiz 45. bölüm fragmanı...

Sadakatsiz 45. Bölüm Fragmanı VİDEO