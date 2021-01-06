Sadakatsiz neden yok, bitti mi? Sadakatsiz dizisi yeni bölüm ne zaman?

Sadakatsiz neden yok, bitti mi? Sadakatsiz dizisi yeni bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünü yayın akışında göremeyen izleyiciler, Sadakatsiz neden yok, yeni bölüm ne zaman araştırıyor.

Konusu ve oyuncu kadrosuyla seyirci tarafından merakla izlenen Sadakatsiz,bu hafta tekrar bölümüyle ekranlara geliyor.

6 Ocak Çarşamba günü yeni bölümüyle ekranlara gelmesi beklenen dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

Sadakatsiz dizisi seyircileri arama motorlarında yoğun bir şekilde Sadakatsiz yeni bölüm neden yok, Sadakatsiz bitti mi, yeni bölüm ne zaman sorularını araştırıyor.

Peki Sadakatsiz bu akşam neden yok? İşte detaylar..

SADAKATSİZ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Sadakatsiz'in yeni bölümü bu akşam ekranlarda yayınlanmayacak. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrolünde yer aldığı Sadakatsiz'in tekrar bölümü yayın akışında yer aldı.

Yılbaşı nedeniyle bazı diziler 1 hafta ara verdi. Bundan dolayı Sadakatsiz'in yeni bölümünün olmadığı düşünülüyor.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sadakatsiz dizisi 13. bölüm heyecanla bekleniyor. Bu hafta ekranlara gelmeyen Sadakatsiz yeni bölüm, haftaya yani 13 Ocak 2021 Salı günü Kanal D ekranlarında olacak.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 30 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya'ya saldıran kişinin kim olduğu ortaya çıktı. Asya’nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur. Bahar ve Mert’in ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır.

Vakıf yararına yapılacak kermes herkesi bir araya getirirken, şüphelerinin peşinden giden Derin hangi gerçeklerle yüz yüze gelecektir. Derin'in korktuğu başına gelecek midir? Volkan'ın gizli kullandığı telefonda neler var? Derin, bu duruma nasıl tepki verecek? Yoksa Asya'nın başına gelenler Derin'in de mi başına gelecek?