Sadakatsiz bu akşam var mı, başladı mı? Yeni sezona geri sayım

Sadakatsiz bu akşam var mı, başladı mı? Yeni sezona geri sayım

Eylül ayı itibariyle dizi sezonu yeniden açıldı. Seyirciler, Sadakatsiz ne zaman başlayacak merak ediyor. Peki Sadakatsiz ne zaman başlıyor? Sadakatsiz bu akşam var mı? İşte detaylar...

Çarşamba günlerinin çok izlenen yapımlarından olan Sadakatsiz, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.

Geçtiğimiz günlerde setten görüntüler gelirken Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen başta olmak üzere tüm ekibin tam kadro geri dönmesi bekleniyor.

Dizinin takipçileri ise 2. sezona dair araştırmalarını hızlandırdı. Asya ve Derin'in akıbeti ne olacak merak ediliyor.

8 Eylül Çarşamba akşamında Sadakatsiz yeni bölüm var mı sorusu izleyicilerin gündeminde. Peki bu akşam Sadakatsiz başlıyor mu? Sadakatsiz 2. sezon ne zaman? İşte ayrıntılar...

SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI?

Sadakatsiz'in ne zaman başlayacağına yönelik kanaldan ve yapımcılardan bir duyuru gelmedi. Dizinin yeni sezonunun ekim ayı başlarında başlaması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmış değil.