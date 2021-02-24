Sadakatsiz dizisi Derya neden yok, ayrıldı mı? Özge Özder Sadakatsiz'e geri dönecek mi?

Sadakatsiz dizisinde Doktor Derya rolüne hayat veren Özge Özder'in yeni bölümde olmaması seyircilerin dikkatini çekti. Peki Sadakatsiz Derya neden yok, ayrıldı mı? Özge Özder geri dönecek mi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin kadrosunda yaşanan değişiklikler seyircilerin merak konusu oldu.

Doktor Derya karakterini canlandıran Özge Özder'in ayrılığı dizinin takipçilerini üzdü. Yeni bölümde Derya'yı göremeyen izleyiciler, arama motorlarında konunun detaylarını araştırıyor.

Peki Sadakatsiz Derya karakteri ayrıldı mı, neden yok? İşte Sadakatsiz dizindeki son gelişmeler..

SADAKATSİZ DİZİSİ DERYA NEDEN YOK, AYRILDI MI?

Çarşamba akşamları izleyici ile buluşan Sadakatsiz dizisinde bir ayrıntı dikkatleri çekti. Asrın Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Derya karakterinin dizide yer almaması seyircileri meraklandırdı.

Sadakatsiz dizisinde Derya, kariyer sahibi bir kadın doğum uzmanı. Bekar ve güçlü bir kadın olan Derya, arkadaşlarının dertleriyle de ilgilenen biri. Gerçek hayatta Özge Özder’in hamile kalması ise bu durumu değiştirmedi. Çünkü Özder’in karnı kıyafetlerle hamileliği kamufle edildi.

Ancak Özge Özder doğum yaptığı için bir süreliğine diziden ayrıldı. Oyuncu, uzun süredir heyecanla beklediği kızını kucağına aldı ve bebeğine Eva Luna adını koydu.

ÖZDE ÖZDER DİZİYE GERİ DÖNECEK Mİ?

Sadakatsiz’den uzak kalsa bile Özge Özder kısa sürede sete geri dönecek.

Özge Özder, birkaç ay önce verdiği röportajda “Tabii her şey yolunda giderse, 1-2 bölüm verdiğim aranın ardından sete tekrar dönmeyi düşünüyorum. Yapımcımızda bu konuda çok yardımcı oluyor zaten bize” demişti.