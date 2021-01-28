Sadakatsiz dizisinde Ali’nin çalma hastalığı nedir? Kleptomani nedenleri nelerdir?

Sakatsiz dizisinde Asya ve Volkan'ın oğlu Ali karakterinin arkadaşlarının eşyalarını çaldığı görülüyordu. Ali'nin kleptomani hastası olduğu açıklandı. Peki kleptomani nedir, belirtileri nelerdir?

Sadakatsiz dizisinde Ali karakterinin kleptoman olduğu ortaya çıktı. Anne ve babasının ayrılmasından olumsuz etkilenen Ali'ye kleptomani teşhisi konuldu.

Psikolojik bir hastalık olan kleptomani yani çalma tutkusu, seyirciler tarafından merak konusu oldu.

Sadakatsiz Ali'nin hastalığı Kleptomani nedir? Kleptoman, Kleptomani ne demek?

SADAKATSİZ ALİ'NİN HASTALIĞI KLEPTOMANİ NEDİR?

Kleptomani, gerçekte gerek duyulmayan maddeleri çalma dürtüsüdür. Keptoman bu işi o kadar açık seçik bir biçimde yapar ki, tedaviye gereksinim duyduğu bir psikolojik rahatsızlığı olduğu hemen anlaşılır.

Kleptomani, kompülsif, yani önüne geçilemez bir isteğin, yineleyen bir biçimde ortaya çıkmasıdır. Kleptomani bilinen anlamda hırsızlık değildir; çalınan nesneler çoğunlukla değersiz şeylerdir ve çalan kişi bunu ihtiyacı olduğundan yapmamaktadır.

Kleptomanlar çoğunlukla mağazalar ve süpermarketler gibi halka açık yerlerde hırsızlık yaparlar. Bazıları ise arkadaş ortamlarında ya da bulundukları parti, davet gibi sosyal ortamlarda başkalarının eşyalarını çalabilir.

KLEPTOMANİ NEDENLERİ NELERDİR?

Ünlü psikiyatr Sigmund Freud’a gore kleptomaninin kaynağı, bireyin içindeki bastırılmış cinsel çatışmalardır. Çalınan nesneler kişiye bir tür doyum sağlamaktadır.

Bir başka görüşe göre ise kleptomani, toplumdan öç alma yoludur, yani simgesel düzeyde kişinin, kendi gücünü kanıtlama ya da çocuklukta yaşanan somut ve soyut yoksunlukları giderme yoludur.

Ergenlik çağındaki bireyler başkaldırı, arkadaşlara gösteri ya da arkadaşların baskısı gibi nedenlerle hırsızlık yapabilirler. Orta yaşlılıkta geçirilen depresyon da hırsızlığa yol açabilir. Aslında bu durumdaki hırsızlık bir tür yardım ve ilgi istemedir.

Hem hasta hem de yakınları için ciddi sonuçlar doğuran bu hastalık, psikoterapi ve ilaç tedavileri kullanılarak kontrol edilebilir.