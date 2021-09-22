Sadakatsiz dizisinde flaş gelişme! 2.sezon heyecanı yarım kaldı...

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrollerini paylaştığı Sadakatsiz'in 2. sezon yayın tarihi ile ilgili yapım şirketinden açıklama geldi.

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'e yeni sezonu heyecanla bekleniyor.

Yapımcılığını Medyapım'ın, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği dizinin yeni sezon ilk bölümü bu çarşamba yayınlanması bekleniyordu.

Asya ve Derin'den geriye kalan hikayeyi merak eden seyirciler, Sadakatsiz ne zaman başlayacak? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Bu akşam Sadakatsiz var mı? sorularına yanıt arıyor.

22 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanması beklenen 2. sezonla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

ERTELENDİ

Kanalın yayın akışında yaptığı değişiklik ile dizinin 29 Eylül Çarşamba akşamı yeni sezona başlayacağı açıklandı.