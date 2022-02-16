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- Sadakatsiz'den hayranlarını kahreden haber! Başrol oyuncusu veda ediyor, final çok yakın...
Sadakatsiz'den hayranlarını kahreden haber! Başrol oyuncusu veda ediyor, final çok yakın...
- Haber Merkezi
- 16.02.2022 - 19:17
- Güncelleme : 16.02.2022 - 19:20
Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt ve Merve Çolak'ın üstlendiği, senaryosunu Dilara Pamuk'un kaleme aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, heyecanlı bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.
Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in yer aldığı Medyapım imzalı Sadakatsiz dizisi, çarşamba akşamlarına adeta damgasını vuruyor.
BBC'nin BAFTA Ödüllü Doktor Foster dizisinden uyarlanan dizi, ilk sezonda gösterdiği başarıyı ikinci sezonunda yakalayamadı. Bu nedenle sevilen diziden peş peşe ayrılık haberleri gelmeye başladı.
BURAK SERGEN DİZİDEN AYRILIYOR
16 Şubat Çarşamba akşamı 49. bölümüyle ekranlara gelecek olan Sadakatsiz dizisinden izleyicileri üzecek bir haber geldi.
Dizide Haluk Güçlü karakteriyle izleyici karşısına çıkan usta oyuncu Burak Sergen, ölerek projeye veda etti.
Sadakatsiz dizisinin yayınlanan 49. bölüm fragmanında, Aras ile kavga eden Haluk Güçlü karakterinin kalp krizi geçirip öldü.
Öte yandan dizide Bahar karakterini canlandıran Yeliz Kuvancı ile Bahar'ın eşi Melih rolüne hayat veren Ali İl'in de diziden ayrıldığı belirtildi.