Haberler

Medya Haberleri

Sadakatsiz'den hayranlarını kahreden haber! Başrol oyuncusu veda ediyor, final çok yakın...

Sadakatsiz'den hayranlarını kahreden haber! Başrol oyuncusu veda ediyor, final çok yakın...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinden izleyicileri şoke eden bir haber geldi. Dizinin başrol oyuncularından biri, bu akşam yayınlanan 49. bölümle birlikte ölerek projeye veda edecek.