Sadakatsiz'den şoke eden fragman: Haluk öldü, Volkan şirketin başına geçti!

Sadakatsiz dizisinin 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Aras ile tartışan Haluk, kalp krizi geçirip ölüyor. Gönül ise tüm yetkileri Volkan'a vererek şirketin başına geçmesini sağlıyor.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in yer aldığı Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz, heyecanlı bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

BBC'nin BAFTA Ödüllü Doktor Foster dizisinden uyarlanan Medyapım imzalı Sadakatsiz dizisi, 16 Şubat Çarşamba akşamı 49. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Sadakatsiz dizisinin merakla beklenen 49. bölüm fragmanı da izleyicisiyle buluştu. Fragmanda; Aras, ''Sen ne aşağılık, ne yalancı bir herifsin be! Öğrenmeyeceğim zannettin değil mi? Ama her şeyi öğrendim. Senin yüzünden babamı kaybettim ben. Bak gör ben sana neler yapacağım.'' diyerek Haluk'a çıkıştı.

Tartışma sonrası kalp krizi geçiren Haluk öldü. Aras, Asya'ya her şeyi arkada bırakıp gitmeyi teklif ederken Ali her şeyi duydu.

Öte yandan Gönül, tüm yetkileri Volkan'a vererek şirketin başına geçmesini sağladı. Plan yapan Asya ise Volkan'ı şirkete ziyarete gitti. İşte Sadakatsiz 49. bölüm fragmanı...

Sadakatsiz 49. Bölüm Fragmanı VİDEO