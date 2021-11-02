Sadakatsiz'e bomba transfer! Arka Sokaklar'ın yıldızı geliyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yeni sezona oldukça etkili başlayan Sadakatsiz, yeni bölümleriyle devam ediyor. Dizinin güçlü kadrosuna bir oyuncunun daha katılacağı iddia edildi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen Sadakatsiz dizisi, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un yer aldığı dizi, heyecanlı sahneleriyle adından söz ettiriyor.

Dizinin yayınlanan son bölümünde; Aras ve Asya aşkı başlarken, Derin ise herkese yürüdüğünü açıkladı.

Volkan ve Derin'in arasındaki ipler koparken, Asya'nın Aras'la öpüşmesi ve yeni bir aşka başlaması Tekirdağ'ın diline dolandı.

Dizi yaşanan bu gelişmelerle devam ederken, oyuncu kadrosuna yeni birinin daha dahil olacağı iddia edildi.

Diziye dahil olacağı iddia edilen oyuncunun Arka Sokaklar dizisinde uzun süre yer aldığı ve sevilen bir karakter olduğu belirtildi.

ARKA SOKAKLAR'DAN SADAKATSİZ'E...

Arka Sokaklar dizisinde Ali karakterine hayat veren ve şehit olarak diziden ayrılan Alp Korkmaz'ın Sadakatsiz'e dahil olacağı iddia edildi.

Alp Korkmaz'ın Bahar ve Melih'in arasına girmeye çalışacağı ve Oğuzhan rolüne hayat vereceği iddia edildi.

Bahar'ın eski sevgilisi rolünde diziye dahil olacağı söylenilen Korkmaz'ın aynı zamanda Melih'in yurt dışında en yakın arkadaşı olacağı belirtildi. Ancak iddialar henüz netlik kazanmadı.