Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'nin eski aşkı Diriliş Ertuğrul'un yıldızı çıktı! 2 yıl süren birliktelik...

Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Cansu Dere'nin hayatı mercek altına alındı. Dere'nin bir dönem Diriliş Ertuğrul'un yıldızıyla aşk yaşadığını öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Başarılı oyuncu Cansu Dere, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı güne damga vuran Sadakatsiz dizisinde rol alıyor.

Başrolünü Melis Sezen, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş ile paylaştığı dizide Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, sergilediği performansla kendine hayran bırakmayı başarıyor.

Güzelliğiyle de adından söz ettiren Dere'nin özel hayatı, hayranları tarafından mercek altına alındı. Güzel oyuncunun bir dönem Diriliş Ertuğrul'un yıldızıyla aşk yaşadığını öğrenenler şaştı kaldı.

ENGİN ÖZTÜRK İLE BİRLİKTEYDİ

Cansu Dere'nin bir dönem, Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Günalp Bey karakteriyle büyük bir üne kavuşan Engin Öztürk ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Cansu Dere ve Engin Öztürk, iki sene üst üste birlikte tatile çıktı. Üstelik ikili, birlikte çekildikleri kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ancak iki taraf da söz konusu iddiaları, ''Çok yakın iki arkadaşız. Aramızda bir şey yok.'' diyerek yalanladı.