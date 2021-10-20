Sadakatsiz'in Gönül'ü hakkında şaşırtan iddia! Gözde Seda Altuner hamile mi?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, yeni sezonuyla müthiş bir dönüşe imza atarken, dizide Gönül karakterini canlandıran Gözde Sena Altuner hakkında ortaya atılan hamile iddiası kafaları karıştırdı.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in yer aldığı Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Sadakatsiz çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam ederken dizide Gönül Güçlü karakteri, son zamanlarda sosyal medyada gündem oluyor.

Gönül karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner’in kiloları, izleyicilerin dikkatinden kaçmazken 'Sadakatsiz Gönül hamile mi?' sorusuna yanıt aranıyor.

Peki Sadakatsiz Gönül hamile mi, kilo mu aldı? Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner'in kilosu ve boyu kaç? İşte detaylar...

SADAKATSİZ'İN GÖNÜL'Ü GÖZDE SEDA ALTUNER HAMİLE Mİ?

Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz, yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizide Gönül karakterine hayat veren Gözde Sena Altuner'in performansı büyük beğeni topluyor.

Ancak Gözde Sena Altuner hakkında öyle bir iddia ortaya atıldı ki oyuncu bile şaştı kaldı. Aldığı kilolar ile dikkatlerden kaçmayan Gözde Sena Altuner'in hamile olduğu iddiası, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Gözde Sena Altuner, hamile olduğu iddiaları karşısında suskun kalmayı tercih etti. Öte yandan dizide, Gözde Seda Altuner'in canlandırdığı Gönül karakterinin hamile olup olmadığı ile ilgili de resmi bir açıklama yapılmadı.

GÖZDE SEDA ALTUNER KİMDİR, BOYU VE KİLOSU KAÇ?

16 Haziran 1982 tarihinde İstanbul'da doğan oyuncu ve senaryo yazarı Gözde Seda Altuner, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro eğitimi almıştır.

39 yaşındaki Gözde Seda Altuner, kamera önü oyunculuğuna 2005 yılında Ev Hapsi dizisinde rol alarak başlamıştır.

Son dönemde Kocan Kadar Konuş: Diriliş ve Celal İle Ceren filmlerinde yer alan Altuner, 2020 yılında Sadakatsiz dizisinin kadrosuna dahil olmuştur.

Boyu: 1.68 m.

Kilosu: 60 kilo

Burcu: İkizler

Göz Rengi: Kahverengi

GÖZDE SEDA ALTUNER'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER