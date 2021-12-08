Sadakatsiz'in Gönül'ünün yıllar önceki karelerini görenler, dumura uğrayacak!

Sadakatsiz dizisinde Gönül Güçlü karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner, herkesin sevdiği bir oyuncu haline geldi. Rolünün altından başarıyla kalkan Altuner, yıllar önceki haliyle gündem oldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi, konusu ve oyuncu kadrosu ile herkesin dikkatini çekti.

Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen gibi iddialı isimler yer alıyor.

Başroller dışında da dizi ekibi güçlü ve tanıdık isimlerle beğeni topluyor. Dizinin en sevilen karakterlerinden birisi olan Gönül Güçlüyü, Gözde Seda Altuner canlandırıyor.

Rolünün altından başarıyla kalkan ve karakteri herkesi sevdiren Altuner, sık sık replikleri ile sosyal medyada gündem oluyor.

Sosyal medya üzerinden gündeme getirilen ve sevilen oyuncunun, yıllar önceki hali ortaya çıktı.

Gözde Seda Altuner'in yıllar içinde yaşadığı değişimi görenler, gözlerine inanamadı. Oyuncunun sarışın hali ise daha çok beğenildi.

GÖZDE SEDA ALTUNER'İN ŞAŞIRTAN DEĞİŞİMİ

İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında Ev Hapsi dizisinde yaşayan Gözde Seda Altuner, Sadakatsiz ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Başarılı oyuncu Gönül Güçlü karakteri ile özdeşleşti ve seyirciye sevdirmeyi başardı.

Hem eğlenceli hem de hırslı bir kadın olan Gönül, replikleri ile sosyal medyada sık sık konuşuldu.

Yıllar içinde birçok projede yer alan ve değişen oyuncu, eski haliyle herkesi şaşırttı. Oyuncuyu çok seven hayranları eski halini beğenirken, sarışınlığın daha çok yakıştığı görüldü.