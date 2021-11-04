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    Sadakatsiz'in Leyla'sı Aslı Orcan kimdir? Aras'ın eşine hayat veriyor...

    Kanal D'nin rekortmen dizisi Sadakatsiz'e Leyla karakteriyle giriş yapan Aslı Orcan, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Sadakatsiz Leyla kimdir? Aslı Orcan nereli, kaç yaşında, evli mi?
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2021 - 14:05
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 17:23
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    Sadakatsiz'in Leyla'sı Aslı Orcan kimdir? Aras'ın eşine hayat veriyor...

    Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

    BBC'nin BAFTA Ödüllü dizisi Doktor Foster'dan uyarlanan Medyapım imzalı Sadakatsiz dizisi, 3 Kasım Çarşamba akşamı 37'nci bölümüyle ekranlara geldi.

    Dizinin son bölümünde, Aras ve Asya yeni bir aşka yelken açarken Aras'ı tanıyan Leyla Ateşoğlu'nun Tekirdağ'a gelişi olay oldu. Entrika dolu bir karaktere sahip olan Leyla, yalanları ve kirli oyunlarıyla ortalığı birbirine katacak.

    Karadayı, Çapkın ve Medcezir gibi dizilerle adını geniş kitlelere duyuran başarılı oyuncu Aslı Orcan kimdir araştırılıyor. Peki Sadakatsiz'in Leyla'sı Aslı Orcan kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde rol aldı? İşte Aslı Orcan'ın biyografisi...

    ASLI ORCAN KİMDİR?

    27 Mayıs 1980 tarihinde dünyaya gelen Aslı Orcan, 2003 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı – Türk Halk Oyunları bölümünden mezun olmuştur.

    "Magic you ney lames of passion" grubunda profesyonel dansçılık yapan Orcan, Ekol Drama Okulu Sinema TV Oyunculuğu bölümünde bulunmuştur.

    Ayla Algan'dan özel kamera oyunculuğu ve diyalog dersi alan Orcan, daha sonra ''Medcezir'' adlı dizide Deniz karakterini canlandırmıştır.

    Aslı Orcan, 2014 yılında meslektaşı Yetkin Dikinciler ile evlenmiştir. Çiftin bu evliliklerinden bir evladı vardır.

    ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

    • Sır Kapısı / Sırlar Dünyası (2002)
    • Hekimoğlu (2003)
    • Burçak Tarlası (2004)
    • Çapkın (2005)
    • Sensiz Olmuyor (2005)
    • Kaybolan Yıllar (2006) - Yasemin
    • İki Yabancı (2007) - Rana
    • Yemin (2007-2008) - Yeşim
    • Ateş ve Barut (2008) - Yonca
    • Cam Kırıkları (2009) - Emel
    • Aile Saadeti (2009)
    • Karadayı (2012 - 2013) - Serra Aşık
    • Kurt Seyit ve Şura (dizi) (2014) - Barones Lola
    • Medcezir (2014-2015) Deniz
    • Bana Sevmeyi Anlat (2016) Berna
    • Kara Yazı (dizi) Elif
    • Kırmızı Kamyon (2021) Ayşe
    • Sadakatsiz (2021) Leyla

    Sadakatsiz in Leyla sı Aslı Orcan kimdir? Aras ın eşine hayat veriyor... #1

    Sadakatsiz in Leyla sı Aslı Orcan kimdir? Aras ın eşine hayat veriyor... #2

    Sadakatsiz in Leyla sı Aslı Orcan kimdir? Aras ın eşine hayat veriyor... #3

    Medyapım’ın Doktor Foster dizisinden uyarladığı Sadakatsiz dizisi ikinci sezonunda da reyting rekoru kırıyor.

    Bu sezon Berkay Ateş’in kadrosuna katıldığı dizide nefes nefese olaylar hız kesmeden devam ediyor.

    37. bölümün sonunda diziye Leyla karakteri katılmış ve başarılı oyuncu Aslı Orcan’ın hayat verdiği Leyla’nın Aras Ateşoğlu ile bağlantısı merak konusu olmuştu.

    Leyla Ateşoğlu’nun Aras’ın eşi olduğu öğrenildi. Entrika dolu bir karaktere sahip olan Leyla yalanları ve kirli oyunlarıyla ortalığı birbirine katacak.
    Tansiyonun hiç düşmediği diziyi bu sene Arzu Daştan Mutlu, Gamze Arslan, Mustafa Mutlu ve Nuriye Bilici yazıyor. Sezon başında eski senaristlerin yapımcı Fatih Aksoy’la gerilim yaşadığı kulislerde konuşulmuştu.Medyapım’ın Doktor Foster dizisinden uyarladığı Sadakatsiz dizisi ikinci sezonunda da reyting rekoru kırıyor. Bu sezon Berkay Ateş’in kadrosuna katıldığı dizide nefes nefese olaylar hız kesmeden devam ediyor. 37. bölümün sonunda diziye Leyla karakteri katılmış ve başarılı oyuncu Aslı Orcan’ın hayat verdiği Leyla’nın Aras Ateşoğlu ile bağlantısı merak konusu olmuştu. Leyla Ateşoğlu’nun Aras’ın eşi olduğu öğrenildi. Entrika dolu bir karaktere sahip olan Leyla yalanları ve kirli oyunlarıyla ortalığı birbirine katacak. Tansiyonun hiç düşmediği diziyi bu sene Arzu Daştan Mutlu, Gamze Arslan, Mustafa Mutlu ve Nuriye Bilici yazıyor. Sezon başında eski senaristlerin yapımcı Fatih Aksoy’la gerilim yaşadığı kulislerde konuşulmuştu.

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