Sadakatsiz'in Leyla'sı Aslı Orcan kimdir? Aras'ın eşine hayat veriyor...

Kanal D'nin rekortmen dizisi Sadakatsiz'e Leyla karakteriyle giriş yapan Aslı Orcan, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Sadakatsiz Leyla kimdir? Aslı Orcan nereli, kaç yaşında, evli mi?

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

BBC'nin BAFTA Ödüllü dizisi Doktor Foster'dan uyarlanan Medyapım imzalı Sadakatsiz dizisi, 3 Kasım Çarşamba akşamı 37'nci bölümüyle ekranlara geldi.

Dizinin son bölümünde, Aras ve Asya yeni bir aşka yelken açarken Aras'ı tanıyan Leyla Ateşoğlu'nun Tekirdağ'a gelişi olay oldu. Entrika dolu bir karaktere sahip olan Leyla, yalanları ve kirli oyunlarıyla ortalığı birbirine katacak.

Karadayı, Çapkın ve Medcezir gibi dizilerle adını geniş kitlelere duyuran başarılı oyuncu Aslı Orcan kimdir araştırılıyor. Peki Sadakatsiz'in Leyla'sı Aslı Orcan kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde rol aldı? İşte Aslı Orcan'ın biyografisi...

ASLI ORCAN KİMDİR?

27 Mayıs 1980 tarihinde dünyaya gelen Aslı Orcan, 2003 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı – Türk Halk Oyunları bölümünden mezun olmuştur.

"Magic you ney lames of passion" grubunda profesyonel dansçılık yapan Orcan, Ekol Drama Okulu Sinema TV Oyunculuğu bölümünde bulunmuştur.

Ayla Algan'dan özel kamera oyunculuğu ve diyalog dersi alan Orcan, daha sonra ''Medcezir'' adlı dizide Deniz karakterini canlandırmıştır.

Aslı Orcan, 2014 yılında meslektaşı Yetkin Dikinciler ile evlenmiştir. Çiftin bu evliliklerinden bir evladı vardır.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Sır Kapısı / Sırlar Dünyası (2002)

Hekimoğlu (2003)

Burçak Tarlası (2004)

Çapkın (2005)

Sensiz Olmuyor (2005)

Kaybolan Yıllar (2006) - Yasemin

İki Yabancı (2007) - Rana

Yemin (2007-2008) - Yeşim

Ateş ve Barut (2008) - Yonca

Cam Kırıkları (2009) - Emel

Aile Saadeti (2009)

Karadayı (2012 - 2013) - Serra Aşık

Kurt Seyit ve Şura (dizi) (2014) - Barones Lola

Medcezir (2014-2015) Deniz

Bana Sevmeyi Anlat (2016) Berna

Kara Yazı (dizi) Elif

Kırmızı Kamyon (2021) Ayşe

Sadakatsiz (2021) Leyla