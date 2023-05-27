"Sadece cinsellik değil" Nur Viral boşanma nedenini açıkladı, duyan şoke oldu! Sunucu Nur Viral, eşinden ayrılma nedeni hakkında ilk kez konuştu.

Ünlü sunucu Nur Viral, ekranların sevilen isimleri arasında yer alıyor.

Hayata dair birçok konuyu programında işleyen Nur Viral, ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye şaşırtan bir itirafta bulundu.

Nur Viral, eşinden neden boşandığı konusuna açıklık getirdi.

Viral'in anlattıkları, seyircileri şoke etti.

Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında yayına bağlanan bir izleyici "Beni 6 kere aldatan kocama nasıl ders vermeliyim?" sorusunu sordu.

Nur Viral ise içini döküverdi.

Boşanma nedenini açıkladı

Sunucu güven ve aldatma konusunda "İçime sindiremiyorum ikili ilişkilerimde bu tarz hata yapmamak için elimden geleni yaparım. Affeder gibi gözükebilirim ama eskisi gibi olmaz." dedi.

Ardından 'Bana göre aldatmak yaşanan cinsel ilişki değil, yalan da benim için aldatmaktır. Kendimi kandırılmış hissediyorum. Kendi evliliğimi bu nedenler yıktım, yine olsa yine de yıkarım. Dürüst olunmalı!' ifadelerini kullandı.