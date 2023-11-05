"Sadece reklam yüzüyüm" demişti! Dilan Polat hakkında karar çıktı Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Dilan Polat'ın sorgusu tamamlandı, soruşturmadan karar çıktı. Mahkeme, Dilan Polat hakkındaki kararı açıkladı.

ensonhaber.com

Haklarında "kara para aklama" soruşturması başlatılan sosyal medya fenomeni, güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Polat çiftinin de aralarında olduğu 16 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan inceleme sonrası Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlıklarına el konulmuştu.

Soruşturma dosyasında, Dilan Polat'ın sahibi olduğu “Rise and Shine Kozmetik” şirketinin sahte belge düzenleyicisi olduğu, bu belgelerle yapılan 225 milyon 743 bin liralık mal alışının gerçek olmadığı tespitine yer verildi.

Dilan Polat’ın ifadesi boyunca ağladığı, kendisine yöneltilen sorulara, “Şirketlerin hareketleri, para giriş çıkışlarıyla eşim ve muhasebe birimi ilgileniyor. Ben sadece reklam yüzüyüm" şeklinde cevap verdiği belirtildi.

Dilan Polat, Engin Polat ve beraberindeki şüphelinin sorgusu tamamlandı. Mahkeme kararları açıkladı.

Dilan Polat tutuklandı mı?

Dilan Polat, Sıla Doğu ve Engin Polat'in aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12’si tutuklandı.

Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun Bakırköy Kadın Cezaevi'ne gönderileceği öğrenildi.

Tutuklu yargılananlar

Sıla Doğu

Dilan Polat

Engin Polat

Sezgin Polat

Ahmet gün

Can Doğu

Can Polat

Alper Kürşat Polat

Metin Yılmaz

Nilgün Yılmaz