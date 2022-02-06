'Saf kuzen!' Kuzenlerim dizisinin Şeref'ini yıllar teğet geçmiş...

"Kuzenlerim" dizisindeki "Şeref" karakterini oynayan Arife Gemlik'i son hali, dizinin izleyicilerini hayrete düşürdü. Görenler, "hiç yaşlanmamış" yorumları yaptı.

TRT ekranlarında yayınlanan Kuzenlerim dizisi, konusu ve oyuncularıyla hala hatırlanıyor.

Üç kuzenin okuma macerasıyla İstanbul’a gelmelerini ve burada bir arada yaşarken başlarından geçen acı-tatlı olayları anlatan 'Kuzenlerim' dizisi 2002 yılında yayın hayatına başladığında çok sevilmişti.

Başrollerini Sevinç Erbulak, Ayşegül Ünsal ve Çiçek Dilligil'in paylaştığı dizi, hikaye ve kurgusuyla 2000'li yıllara damga vurdu.

O dönemin oyuncular şimdi yardımcı oyuncu olarak ekranlarda duruyor. Dizide masumluğu ve saflığı ile dikkat çeken Şeref karakteri ise merak konusu oldu.

Kuzenlerim dizisinin Şeref'i Arife Gemlik şimdi nerede, ne yapıyor? İşte Arife Gemlik'in son hali...

KUZENLERİM'İN ŞEREF'İ NERELERDE

Şeref karakteriyle tanıdığımız Arife Gemlik, Kuzenlerim dizisinin akabinde ekranlardan uzak bir hayat yaşamayı seçti.

Dünyaevine giren Gemlik, sosyal medyadan paylaşımlarına devam ediyor.

01 Haziran 1974 doğumlu yani 48 yaşında olan Gemlik, kızı ile ilgileniyor.

Gemlik'in ne işle uğraştığı bilinmiyor ancak takipçilerinin mesajlarını yanıtsız bırakmasıyla ekranlarda bir projesi olmadığı düşünülüyor.