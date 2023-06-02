Şafak Sezer'in sır gibi sakladığı eşine bakın! Gören gözlerine inanamıyor Kolpaçino ve Kutsal Damacana film serileriyle büyük bir hayran kitlesi oluşturan ünlü oyuncu Şafak Sezer'in herkesten sakladığı eşi ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun eşini gören donup kalıyor.

Usta oyuncu Şafak Sezer, Kolpaçino film serisi ve Kutsal Damacana ile ara sıra ekranlarda yer almaya devam ediyor.

Son olarak geçtiğimiz aylarda Kutsal Damacana 4 filmi ile izleyici karşısına çıkan Şafak Sezer'in özel hayatı merak ediliyor.

1970 yılında Ankara’da dünyaya gelen Şafak Sezer, aynı zamanda senaristlik ve yönetmenlik yapıyor.

Sinemanın yanı sıra Alemin Kıralı, Türk Malı, Ekmek Teknesi gibi bir döneme damga vuran dizilerde de rol aldı.

Bir de eşini görün

Kutsal Damacana'nın son serisinde kızı ile birlikte rol alan ünlü oyuncunun sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı. Görenlerin nutku tutuldu.

Milyonları güldüren Şafak Sezer'in eşi Esra Sezer, güzelliğiyle görenleri büyüledi. İşte ünlü oyuncu Şafak Sezer'in eşi...

52 yaşındaki usta oyuncunun Esra Sezer ile olan evliliğinden bir de Irmak adında kızı var. Son filminde ise kızına da rol vermişti.