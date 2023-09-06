Şafak Sezer’li komedi efsanesi geri dönüyor! Kolpaçino 4 yolda! İşte setten kareler… Türk komedi sinemasının sevilen isimlerinden Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş, eğlenceli ve mizahi tarzlarıyla tanınan Kolpaçino serisi ile yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Heyecanla beklenen Kolpaçino 4’ün çekimleri başladı ve setten ilk kareler geldi.

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Komedi türünün vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Kolpaçino serisi, mizahi anlayışı ve unutulmaz karakterleriyle Türk sinemasının efsanesi haline geldi.

Başrollerinde Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş gibi usta oyuncuların bulunduğu bu serinin yeni filmi, izleyiciler tarafından büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor.

Kolpaçino 4'ün çekimleri sonunda başladı ve setten gelen ilk kareler sinemaseverlerin heyecanını daha da artırdı.

Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın oyunculuklarıyla iz bıraktığı karakterlerin geri dönüşü, izleyicileri kahkahaya boğacak.

İlk üç filmin yıldız isimleri Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül Kolpaçino 4'te de rol alıyor. Senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı, Poll Films yapımı Kolpaçino 4’ü Kamil Çetin yönetiyor.

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Yeni serinin konusu: Hesaplaşma

Filmin yapımcısı Polat Yağcı, setin ilk gününde oyuncuları yalnız bırakmadı. Kasım ayında gösterime girecek olan film, Özgür’ün önceki bölümlerde kendisine kazık atan, dostum dediği kişilerle hesaplaşmasını konu alıyor.

İşte setten ilk kareler...