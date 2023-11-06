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Safir’in Aleyna’sı sosyal medyayı coşturdu! "Güzelliğin elli tonu"

Safir’in Aleyna’sı sosyal medyayı coşturdu! "Güzelliğin elli tonu" ATV'nin yeni dizisi Safir'de Aleyna karakterine hayat veren Gizem Sevim'i bir de Instagram'da görün. Genç oyuncu güzelliğiyle adeta mest ediyor.