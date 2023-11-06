Her Pazartesi ATV ekranlarında yayınlanan Saifr dizisi, oyuncularıyla merak uyandırıyor.
Başrollerini Özge Yağız ve İlhan Şen’in paylaştığı diziside dikkat çeken karakterlerden biri de Aleyna oldu.
Safir dizisinde Aleyna karakteriyle gönüllerde taht kuran Gizem Sevim’in sosyal medya pozları gündeme geldi.
Cesur pozlarıyla parmak ısırttı
24 yaşındaki güzel oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adeta takipçilerini büyülüyor.
İşte o kareler...
Gizem Sevim kimdir?
Türk televizyon dünyasına yeni bir soluk getiren genç oyuncu Gizem Sevim, 29 Eylül 1999 tarihinde Aydın'da doğdu. Aslen Konyalı olan Sevim, oyunculuk tutkusunu Harika Uygur ve Saim Güveloğlu gibi deneyimli isimlerden aldığı eğitimlerle pekiştirdi.
Gizem Sevim, 2022 yılında "Gülümse Kaderine" dizisiyle televizyon ekranlarına adım attı. İlk dizi deneyimiyle dikkat çeken oyuncu, izleyicilerin gönlünde taht kurmayı başardı. Ardından "Mükemmel Eşleşme" dizisinde Pınar karakteriyle başrolde oynayarak yeteneklerini kanıtladı.
Şimdilerde ise Safir dizisinde Aleyna karakterine hayat veriyor.