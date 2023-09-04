Safir'in Ateş'i İlhan Şen, Şener Şen ile akraba mı? Neyi oluyor? İşte herkesi şaşırtan detay... ATV'nin yeni dizisi Safir ile ekranlara dönen İlhan Şen, gündemin aranılan isimleri arasında yer alıyor. İlhan Şen'in, soyadından kaynaklı Şener Şen ile akraba olup olmadığı merak ediliyor.

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ATV'nin yeni dizilerinden biri olan Safir, yayın macerasına başladı.

Dikkat çeken dizide Ateş karakterine İlhan Şen hayat veriyor.

1987 yılında Bulgaristan’da doğan İlhan Şen, 2 yaşında iken İstanbul'a yerleşti.

İlköğretim ve Ortaokulu İstanbul'da tamamlamış ardından üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

2008 yılında katıldığı Türkiye'nin en iyi model yarışmasında finalist oldu ancak En İyi Mayo Modeli seçildi. 2009 yılında ise Türkiye'nin En İyi Modeli seçildi.

Daha sonra Bulgaristan'da düzenlenen Dünyanın En İyi Modeli yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve Avrupa'nın En İyi Modeli seçildi.

Bir süre modellik yaptıktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Şahin Tepesi adlı dizi ile adım attı.

İlhan Şen, asıl çıkışını Aşk Mantık İntikam dizisi ile yakaladı. Ünlü oyuncu, şimdilerde Safir dizisiyle dikkatleri çekiyor.

İzleyiciler İlhan Şen hakkındaki bilgileri yoğun bir şekilde araştırıyor. Özellik soyadından dolayı Şener Şen ile akraba olup olmadığı sorgulanıyor.

Peki, İlhan Şen ve Şener Şen akraba mı? İşte yanıtı...

Akraba değiller

İlhan Şen ve Şener Şen'in soyisimleri aynı olsa da, aralarında herhangi bir akrabalık bağı yoktur. İlhan Şen'in babası Mehmet Şen, annesi Ayşe Şen'dir.