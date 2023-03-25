Şahan Gökbakar, Muharrem İnce'yi eleştirdi: 'Böyle Cumhurbaşkanı mı olunur ya?' Şahan Gökbakar, Muharrem İnce'nin 100 bin imza paylaşımına tepki gösterdi. İşte ŞAhan Gökbakar'ın dikkat çeken paylaşımları..

Geçtiğimiz günlerde Kızılay Başkanı Kerem Kınık ile sosyal medya üzerinden atışan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Muharrem İnce paylaşımı ile gündeme geldi.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar son günlerde yaptığı siyasi paylaşımlar ile sık sık adından söz ettiriyor.

Twitter hesabını aktif olarak kullanan Şahan Gökbakar dün yaptığı Muharrem İnce paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için toplaması gereken 100 bin imza için süreç devam ediyor. Muharrem İnce dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile seçmenleri imza vermeye davet etti.

Muharrem İnce yaptığı paylaşımda "3 günde 76.921 imza. Haydi arkadaşlar yarın bu işi bitiriyoruz." ifadelerine yer verdi.

Şahan Gökbakar tiye aldı

Muharrem İnce'nin bu paylaşımı sonrası sosyal medya hesabından bazı paylaşımlar yapan Şahan Gökbakar, İnce'yi tiye aldı.

Şahan Gökbakar yaptığı paylaşımda "3 günde 1.8 milyon insanı evinden çıkarıp sinema salonuna getirebilen biri olarak, hayata bu siyasetçiler kadar iddialı bakamıyorum ya.. 3 günde 50-60 bin imzayı zor topluyorsunuz, %60 ile Cumhurbaşkanı olacağım diyorsunuz... Bu nasıl bir özgüven vallaha ben daha anlayamadım..." dedi.