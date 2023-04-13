Şahan Gökbakar'dan partilere tepki: 'Biz neden hala bu isimleri milletvekili seçiyoruz' Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, partilerin milletvekili listelerine tepki gösterdi. İşte Şahan Gökbakar'ın dikkat çeken paylaşımı..

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar son günlerde yaptığı siyasi paylaşımlar ile sık sık adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz haftalarda Kızılay Başkanı Kerem Kınık ile sosyal medya üzerinden atışan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, şimdi ise partilerin milletvekili listeleri hakkında yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.

Sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanan Şahan Gökbakar Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Tepki gösterdi

Geçtiğimiz günlerde partilerin milletvekili listelerini açıklamasının ardından adaylar belli olmuştu. Ünlü komedyen listelere tepki gösterdi.

Şahan Gökbakar yaptığı paylaşımda "Partilerin listeleri felaket...Öyle isimler var ki, insan "Biz neden bu isimleri hala milletvekili seçiyoruz yahu?" diye sormadan edemiyor. Eli gitmiyor insanın. Değişim şart. O yüzden yutkunuyor herkes ama olmuyor. Bu ülkenin düzelmesi için çoook uzun bir yol var malesef." ifadelerine yer verdi.