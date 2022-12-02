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- Şahan Gökbakar'ın kardeşi Recep İvedik'in yıldızı çıktı! Abisinin kopyası...
Şahan Gökbakar'ın kardeşi Recep İvedik'in yıldızı çıktı! Abisinin kopyası...
- Haber Merkezi
- 02.12.2022 - 09:30
Oyuncu Şahan Gökbakar, Recep İvedik serisinde bir yenisini daha ekliyor.
Recep İvedik 7 filmini Disney Plus'ta yayınlayacak olan Gökbakar, ilk fragmanı da paylaştı.
Filmin kadrosunda yer alan bir isim ise izleyicilerin dikkatini çekti. Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar'ı görenler, gözlerine inanamadı.
Recep İvedik filmlerinin yönetmenliğini üstlenen Togan Gökbakar'ın yaşamı ve kariyeri merak edildi.
Yönetmeni kardeşi çıktı
Tarzı ve tipiyle abisinden oldukça farklı görünen Togan Gökbakar, 38 yaşında.
Sinema televizyon bölümü mezunu olanTogan Gökbakar'ın Recep İvedik serisinin yönetmeni olduğu, aynı zamanda senaristliğini yaptığı öğrenildi.
Gökbakar, 2006 yılındaki 13. Altın Koza Film Festivali'nde yönetmenliğini yaptığı Gen filmi ile Umut Veren Genç Yönetmen Ödülü'nü kazanmıştır.
İşte Şahan Gökbakar ve kardeşi Togan Gökbakar...