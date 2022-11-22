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    Şahmaran dizisi uyarlama mı, konusu nedir? Şahmaran dizisi oyuncuları kimler?

    Netflix'in yeni yerli dizisi Şahmaran'ın konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Şahmaran dizisi uyarlama mı, konusu nedir? Şahmaran dizisi oyuncuları kimler?
    • 22.11.2022 - 16:12
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    Şahmaran dizisi uyarlama mı, konusu nedir? Şahmaran dizisi oyuncuları kimler?

    Netflix'in yeni yerli dizilerinden Şahmaran'ın yayın tarihi netleşti. Serenay Sarıkaya'nın uzun süre sonra ekranlarda yer alacağı Şahmaran dizisinin konusu ve oyuncuları merak edildi. Dizinin Netflix Türkiye resmi hesabında yayınlanan ilk tanıtım videosu sonrasında uyarlama olup olmadığı da merak edilmeye başlandı. Dizi 20 Ocak'ta Netflix'te olacak. Peki Şahmaran dizisi konusu nedir? Şahmaran dizisi oyuncuları kimler?

    Şahmaran dizisi uyarlama mı, konusu nedir?

    Şahmaran dizisinin uyarlama olmadığı biliniyor. Dizinin senaryosunu Pınar Bulut kaleme alıyor. Dizide öğretim görevlisi olan ve Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı almıştır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulacaktır. Aşkın ve bilgeliğin temsili olarak bilinen Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu'nun gelmesi ile tarihi kehanetin tamamlanmasını bekleyecektir. Büyükbabasının karşısına dikilen geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran'ın yollarının kesişmesi sonrası ise her şey tamamen değişecektir.

    Şahmaran dizisi oyuncuları kimler?

    Serenay Sarıkaya

    Burak Deniz

    Mustafa Uğurlu

    Mert Ramazan Demir

    Nil Sude Albayrak

    Ayşe Lebriz Berkem

    Ece Ertez

    Baran Soysal

    Almina Günaydın

    Mehir Günşiray

    Ebru Özkan

    Hakan Karahan

    Elif Nur Kerkük

    Mehmet Bilge Aslan

    Berfu Halisdemir

    Nilay Erdönmez

     


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