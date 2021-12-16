'Şaka gibi' repliğiyle ünlenmişti! Bez Bebek'in gıcık Özge'si Sibel Kasapoğlu'na bir de şimdi bakın

'Şaka gibi' repliğiyle ünlenmişti! Bez Bebek'in gıcık Özge'si Sibel Kasapoğlu'na bir de şimdi bakın

Bir döneme damga vuran Bez Bebek dizisinin oyuncuları, değişimleriyle gündem oldu. Özellikle Özge karakterine hayat veren Sibel Kasapoğlu, yıllar içindeki değişimi ile herkesi şoke etti.

2007 yılında yayın hayatına başlayan Bez Bebek dizisi, herkesin sevdiği projelerin arasına yerleşti.

Fatoş Kabasakal, Evrim Akın, Mehmet Usta, Oya Aydoğan ve Tan Sağtürk gibi isimlerin yer aldığı dizi, günümüzde tekrarlarıyla yayınlanıyor.

Farklı bir konusu olan ve çocuk oyunculara yer veren dizi, yıllar sonra oyuncularının değişimiyle gündeme geldi.

Özellikle dizide "Şaka gibi yani" repliği ile tanınan çocuk oyuncu Sibel Kasapoğlu, güzeller güzeli bir genç kız oldu.

Özge karakterine hayat veren ve herkesin hem sevdiği hem de kızdığı isimlerden birisi olan oyuncu, görenleri hayrete düşürdü.

BEZ BEBEK'İN ÖZGE'Sİ KOCAMAN OLDU

1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sibel Kasapoğlu Bez Bebek'te hayat verdiği Özge karakteri sayesinde tanındı.

En son 2008 yılında Yaban Gülü isimli dizide, Laçin karakterini canlandıran Kasapoğlu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde okuyor.

Yıllar içinde değişen ve oldukça güzelleşen oyuncu; Zeynep, Rodi, Ulak, Şüphenin Gölgesi, Hatırla Sevgili, Benden Sana Baba Olmaz, Elveda Rumeli, Asi, Geniş Zamanlar, Parmaklıklar Ardında ve Yaban Gülü gibi birçok projede yer almıştır.