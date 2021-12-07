Sakal sen nelere kadirsin! Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu'nun hayrete düşüren değişimi

Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Han karakteriyle beğeni toplayan Birkan Sokullu'nun yıllar içindeki değişimi, hayrete düşürdü. Sokullu'nun eski halini görenler, sakalın önemini fark etti.

Ünlü oyuncu Birkan Sokullu, iki sezondur başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar, Tansel Öngel ve Uğur Uzunel ile paylaştığı TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda izleyici karşısına çıkıyor.

Birkan Sokullu, salı akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasında yer alan Masumlar Apartmanı'nda Han karakterine hayat veriyor.

Çoğu kişi Birkan Sokullu'yu Masumlar Apartmanı ile tanısa da aslında kendisinin uzun sayılabilecek bir oyunculuk kariyeri bulunuyor.

Ünlü oyuncunun hayatı hakkında araştırma yapanlar, öğrendikleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken yıllar içindeki değişimi de ağızları açık bıraktı.

Birkaç sene öncesine kadar şimdiki haliyle pek alakası olmayan oyuncunun değişimi gerçekten hayret verici...

ASLINDA PROFESYONEL BİR BASKETBOLCUYDU

Birkan Sokullu, kariyerine oyuncu ya da model olarak değil, tamamen alakasız bir şekilde basketbolcu olarak başladı.

Yaklaşık 10 yıllık profesyonel spor hayatının ardından basketbolun kendisine iyi gelmediğine karar veren başarılı oyuncu, yönünü modellik ve oyunculuğa çevirdi.

KARİYERİNİN BAŞINDA KLİPTE ROL ALDI

Birkan Sokullu, kariyerinin başında ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'nin ''Kutu Kutu'' şarkısının klibinde oynamıştı.

Sokullu, daha sonra bu klipteki yarı çıplak görüntüleri yüzünden çok utandığını söylemişti. Bunu ilk kez öğrenenler ise yaşadığı şoku bir süre atlatamamıştı.

İLK ROLÜ KÜÇÜK KADINLAR DİZİSİNDEKİ 'AYAZ'

Birkan Sokullu, 2008-2011 yılları arasında yayınlanan ''Küçük Kadınlar'' dizinde Ayaz karakterini canlandırmıştı.

O dönemde şimdiki haliyle karşılaştırıldığında çok daha utangaç ve acemi görünen Sokullu, sonraki yıllarda birçok oyuncu koçundan ders aldı.

KÜÇÜK SIRLAR'IN DEMİR'İ DE BİRKAN SOKULLU

Başrollerinde Sinem Kobal ve Merve Boluğur gibi ünlü isimlerin yer aldığı ''Küçük Sırlar'' dizisi, yayınlandığı döndemde büyük ses getirmişti.

Birkan Sokullu, ''Küçük Sırlar'' dizisinde Demir karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.

ASLI ENVER İLE OLAN EVLİLİĞİYLE MAGAZİN RADARINA GİRDİ

2012 yılında Aslı Enver ile dünyaevine giren Birkan Sokullu, bu evlilikle birlikte magazinde yer almaya başladı desek yanlış olmaz.

Çift, birbirlerine çok yakışsa da evlilikleri 3 yıl sürdü ve 2015 yılında yollarını ayırma kararı aldı.

Ardından yakışıklı oyuncunun ismi, Berrak Tüzünataç başta olmak üzere farklı isimlerle anılmaya başlandı.

FARAH ZEYNAP ABDULLAH İLE DAHA ÖNCE DE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Birkan Sokullu ile Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı'ndan önce 2014 yılında yayınlanan ''Kurt Seyit ve Şura'' adlı dizide birlikte kamera karşısına geçti.

Kurt Seyit ve Şura dizisinde Petro karakterini canlandıran Birkan Sokullu'nun şimdiki görüntüsüne yavaş yavaş benzemeye başladığı görülüyor.

HAYAT ŞARKISI İLE PARLADI

Birkan Sokullu, 2016 yılında yayınlanan ve 2 sezon süren Hayat Şarkısı dizisinde Burcu Biricik ile oldukça uyumlu bir performans sergiledi.

Bu diziyle birlikte bugünkü karizmatik görüntüsüne kavuşan Sokullu, hayran kitlesini de epey genişletti.

İLK TÜRK YAPIMI VAMPİR DİZİSİNDE ROL ALDI

İlk Türk yapımı vampir dizisi ''Yaşamayanlar'', yayınlandığı zaman oldukça ses getirmiş ve büyük ilgi görmüştü.

Ancak dizinin yeni sezonu çekilmedi ve 8. bölümüyle beraber seyirciye veda etti.

MASUMLAR APARTMANI'NDAN ÖNCEKİ SON DURAK

Birkan Sokullu, Masumlar Apartmanı'ndan önce ''Ya İstiklal Ya Ölüm'' dizisinde rol almıştı.

Yakışıklı oyuncu, bu dizide Topkapılı Cambaz Mehmet Efendi karakterine hayat vermişti.