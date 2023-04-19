Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ıydı! Ünal Gürel’in oğlu bakın kim çıktı! Meğer Kavak Yelleri dizisinde... Yeşilçam'ın unutulmayan filmlerinden biri olan Sakar Şakir, bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Filmde Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gardırop Fuat'ı canlandıran Ünal Gürel'in oğlu bakın hangi ünlü çıktı. Meğer bir döneme damga vuran Kavak Yelleri dizisinin yıldızıymış. İşte Ünal Gürel'in oğlu...

Yeşilçam'ın efsanesi 1977 yapımı olan Sakar Şakir filmi bu akşam Show TV ekranlarında seyirci ile buluşacak.

İzleyicileri kahkahaya boğan Sakar Şakir filminin yönetmenliğini Natuk Baytan, senaryosunu ise Suavi Süalp üstleniyor.

Filmde Kemal Sunal'ın bela olduğu Gardırop Fuat karakterini canlandıran Ünal Gürel, özel hayatıyla gündeme geldi.

2002 yılında hayatını kaybeden usta oyuncu Ünal Gürel'in oğlu da kendisi gibi oyuncu çıktı.

Kendisine benzerliği ile dikkat çeken Ünal Gürel'in oğlu, görenleri şaşkına çevirdi. Gören gözlerine inanamadı.

Meğer bir döneme damga vuran Kavak Yelleri dizisinde kendisini izlemişiz. İşte Ünal Gürel'in oyuncu oğlu...

Oğlu Kavak Yelleri'nin yıldızı çıktı!

Sakar Şakir filminin Gardırop Fuat'ı Ünal Gürel, oğluyla herkesi şaşkına çevirdi. Usta oyuncunun oğlu da kendisi gibi oyuncu çıktı.

Meğer 2007-2011 yılları arasında yayınlanan ve o dönemin en sevilen dizilerinden biri olan Kavak Yelleri'nde rol almış.

Usta oyuncu Ünal Gürel'in oğlu Rüçhan Gürel, Kavak Yelleri dizisinin 2009 yılında yayınlanan 3. sezonunda Nazif karakterini canlandırdı.

Ünlü oyuncunun Ünal Gürel'in oğlu olduğunu ilk kez duyan şaştı kaldı. Rüçhan Gürel, babasına olan benzerliğiyle ağızları açık bıraktı.