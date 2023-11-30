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Sakla Beni dizisinin Naz'ı güzelliğiyle nefes kesti! "İncila yanında halt etmiş"

Sakla Beni dizisinin Naz'ı güzelliğiyle nefes kesti! "İncila yanında halt etmiş" Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'de Naz karakterine hayat veren Asude Kalebek'i bir de Instagram'da görün. Ünlü oyuncu güzelliğiyle görenleri mest etti. Pozları beğeni rekorları kırıyor.