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Perşembe akşamları Star TV ekranlarında seyircilerle buluşan "Sakla Beni" adlı dizi, yeni bölümleriyle izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor.
Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in yer aldığı dizi, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor.
Dizide çocukluğundan bu yana arkadaşlık konusunda güçlük çeken Naz karakterine ünlü oyuncu Asude Kalebek hayat veriyor.
Ünlü oyuncu, dizideki karakterinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelmeye başladı.
Instagram pozları görenleri mest etti
Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan güzel oyuncunun cesur pozları adeta Instagram'ı salladı.
İşte o kareler...