Saklı dizisi ne zaman başlıyor? Saklı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Saklı dizisi ne zaman başlıyor? Saklı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

The Affair dizisinden uyarlanan ve Blu TV'de yayınlanacak olan Saklı dizisi, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki Saklı dizisi ne zaman başlıyor? İşte Saklı dizisi konusu ve oyuncuları..

Yerli online video platformu Blu TV'nin iddialı yapımları arasında yer alan Saklı dizisi, izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran ''The Affair'' isimli ABD dizisinden uyarlanan MAY Productions imzalı Saklı dizisinin yönetmen senarist koltuğunda Deniz Akçay oturuyor.

Yayınlanan fragmanları, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Saklı, sıradan bir ihanet hikayesinin ötesine geçerek çarpıcı bir ilişki hikayesi sunuyor.

Her hikayede anlatılan farklılıklar ve polisiye yönüyle de izleyiciyi peşinden sürükleyecek olan dizinin ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Peki Saklı dizisi ne zaman başlıyor? İşte beklentilerin çok yüksek olduğu Saklı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...

SAKLI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerini Hazar Ergüçlü, Fırat Çelik, Defne Kayalar ve Ahmet Rıfat Şungar'ın paylaştığı Saklı dizisi, 23 Kasım Salı günü saat 12.00'de blutv dijital platformunda yayınlanmaya başlayacak.

Dram- romantik türündeki dizinin kaç bölümünün yayınlanacağı da aynı şekilde 23 Kasım 12:00'den sonra belli olacak.

SAKLI DİZİSİ KONUSU

Tutkulu bir aşkı sürükleyici ve gizemli bir biçimde anlatan Saklı dizisi, iki evli insanın yasak aşkını karakterlerin farklı bakış açıları üzerinden ele alıyor.

Bir ihanet hikayesinin ötesinde çarpıcı bir ilişki hikayesi anlatan Saklı, hikayesini karakterlerin bakış açılarından yansıtarak, aynı anların ayrı kişiler tarafından bambaşka anlaşılabileceğini ve bazen tek bir doğrunun da kişiye göre değiştiğinin altını çiziyor.

SAKLI DİZİSİ OYUNCULARI

Büyük bir merakla beklenen Saklı dizisinin başrollerini Hazar Ergüçlü ve Fırat Çelik paylaşırken oyuncu kadrosunda; Defne Kayalar, Emre Karayel, Ahmet Fırat Şungar, Zuhal Olcay, Nur Sürer, Erdal Küçükkömürcü, İsmail Ege Şaşmaz, Serra Pirinç, Münir Can Cindoruk, Nazlı Senem Ünal, Janset Paça gibi başarılı isimler de dikkat çekici karakterlere hayat veriyor olacak.