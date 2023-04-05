Salak Milyoner’in güzeller güzeli Emine’siydi! Meral Zeren’in son haline bakın: "Yıllar acımasız davranmış" Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Salak Milyoner'de Kemal Sunal'ın güzeller güzeli Emine'sini canlandırıyordu. Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Meral Zeren'in son hali görenleri şaşkına çevirdi. Bambaşka biri haline gelen Zeren'e yıllar hiç acımamış.

1974 yapımı Yeşilçam’ın efsanesi haline gelen Salak Milyoner filmi, Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar gibi isimleri birleştiriyor.

Salako, Salak Milyoner, Hanzo, Banker Bilo gibi birçok filmde Kemal Sunal ile kamera karşısına geçen Meral Zeren o dönemin çok konuşulan isimlerinden biriydi.

Meral Zeren, Salako filmindeki Ağa kızı Emine rolüyle hafızalara kazınmıştı. Bir dönem adından söz ettiren Meral Zeren, kariyer uğruna eğitimini bırakmıştı.

Henüz 13 yaşındayken eğitimini bırakıp sahneye adım attı. Ardından sinemada yer almaya başladı.

Çok sayıda ödül sahibi olan Meral Zeren yıllar sonra ortaya çıktı. Yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi.

Şimdilerde 66 yaşında olan Yeşilçam’ın yıldızı Meral Zeren’in son hali…

Yıllar hiç acımamış...

Bugüne kadar birçok filmde rol alan Yeşilçam’ın güzeller güzeli Meral Zeren, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.

Ünlü ismin yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı. Şimdilerde 66 yaşında olan Meral Zeren’e yıllar acımamış.

1956 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Meral Zeren, aslen Diyarbakırlıdır. Ortaokulu bir süre okuduktan sonra 13 yaşında okulu bırakıp sahnelere çıktı ve şarkıcılık yaptı.

Sahnede şarkı söylerken o dönemin ünlü yönetmenleri Memduh Ün ve Atıf Yılmaz tarafından keşfedildi.

Birçok filmde başrol oynayan Meral Zeren, Selami Şahin’den Türk Sanat Müziği dersi alarak solist olarak sahnelere geri döndü.

1979 yılında Kalbinden Atma Beni / Hercai 45'liğini çıkardı. 90’lı yıllarda gazinoların kapanmasının ardından filmlerde rol almaya devam etti.