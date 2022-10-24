Salako’nun Emine’si Meral Zeren son haliyle şok etkisi yarattı! 'Yıllar ona hiç acımamış'

Salako’nun Emine’si Meral Zeren son haliyle şok etkisi yarattı! 'Yıllar ona hiç acımamış'

Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Usta oyuncunun yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. İşte Meral Zeren'in son hali..

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Meral Zeren son haliyle şaşırttı. Kemal Sunal ile birçok filmde rol alan oyuncunun yıllar içindeki değişimini görenler şaştı kaldı.

Salako filminde Emin karakterine hayat veren oyuncu hafızalara kazınan birçok filmde Kemal Sunal ile rol almıştı. Güzelliği ile o döneme damga vuran isimlerden olan Meral Zeren'in son hali sosyal medyada gündeme geldi.

Oyuncu Meral Zeren bir dönem maddi sıkıntılar yaşadığı yönünde çıkan haberler ile magazin gündemine gelmiş ve adından söz ettirmişti.

İşte Meral Zeren'in son hali..