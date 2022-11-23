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    Salı akşamı reyting yarışını kim kazandı? İşte 22 Kasım 2022 reyting sıralaması!

    22 Kasım 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.
    • 23.11.2022 - 11:19
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    Salı akşamı reyting yarışını kim kazandı? İşte 22 Kasım 2022 reyting sıralaması!

    Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

    Dün akşam, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Yürek Çıkmazı dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

    Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 22 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları...

    22 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları

    Total'de birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

    AB Grubunda birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Meksika Polonya Dünya Kupası karşılaşması yer aldı.

    20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada MasterChef Türkiye yer aldı.

    Salı akşamı reyting yarışını kim kazandı? İşte 22 Kasım 2022 reyting sıralaması! #1

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1. UC KIZ KARDES  KANAL D
    2. BEN BU CIHANA SIGMAZAM        ATV
    3. ESRA EROL'DA   ATV
    4. MUGE ANLI ILE TATLI SERT          ATV
    5. ATV ANA HABER               ATV
    6. SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER         FOX
    7. MEKSIKA-POLONYA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI       TRT 1
    8. UC KIZ KARDES (OZET)    KANAL D
    9. MASTERCHEF TURKIYE   TV8
    10. BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET)          ATV

    AB İLK 10 PROGRAM

    1. UC KIZ KARDES  KANAL D
    2. BEN BU CIHANA SIGMAZAM        ATV
    3. MEKSIKA-POLONYA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI       TRT 1
    4. MASTERCHEF TURKIYE   TV8
    5. MUGE ANLI ILE TATLI SERT          ATV
    6. YUREK CIKMAZI TRT 1
    7. SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER         FOX
    8. ESRA EROL'DA   ATV
    9. ATV ANA HABER               ATV
    10. UC KIZ KARDES (OZET)    KANAL D

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    1. UC KIZ KARDES  KANAL D
    2. BEN BU CIHANA SIGMAZAM        ATV
    3. MASTERCHEF TURKIYE   TV8
    4. MEKSIKA-POLONYA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI       TRT 1
    5. MUGE ANLI ILE TATLI SERT          ATV
    6. SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER         FOX
    7. YUREK CIKMAZI TRT 1
    8. ESRA EROL'DA   ATV
    9. UC KIZ KARDES (OZET)    KANAL D
    10. ATV ANA HABER               ATV

    Salı akşamı reyting yarışını kim kazandı? İşte 22 Kasım 2022 reyting sıralaması! #2


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