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- Salı akşamı reyting yarışını kim kazandı? İşte 22 Kasım 2022 reyting sıralaması!
Salı akşamı reyting yarışını kim kazandı? İşte 22 Kasım 2022 reyting sıralaması!
- 23.11.2022 - 11:19
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Yürek Çıkmazı dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.
Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 22 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları...
22 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları
Total'de birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.
AB Grubunda birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Meksika Polonya Dünya Kupası karşılaşması yer aldı.
20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada MasterChef Türkiye yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
- UC KIZ KARDES KANAL D
- BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV
- ESRA EROL'DA ATV
- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
- ATV ANA HABER ATV
- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
- MEKSIKA-POLONYA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
- UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D
- MASTERCHEF TURKIYE TV8
- BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) ATV
AB İLK 10 PROGRAM
- UC KIZ KARDES KANAL D
- BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV
- MEKSIKA-POLONYA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
- MASTERCHEF TURKIYE TV8
- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
- YUREK CIKMAZI TRT 1
- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
- ESRA EROL'DA ATV
- ATV ANA HABER ATV
- UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
- UC KIZ KARDES KANAL D
- BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV
- MASTERCHEF TURKIYE TV8
- MEKSIKA-POLONYA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
- YUREK CIKMAZI TRT 1
- ESRA EROL'DA ATV
- UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D
- ATV ANA HABER ATV