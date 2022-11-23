Salı akşamı reyting yarışını kim kazandı? İşte 22 Kasım 2022 reyting sıralaması!

Salı akşamı reyting yarışını kim kazandı? İşte 22 Kasım 2022 reyting sıralaması!

22 Kasım 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Yürek Çıkmazı dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 22 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları...

22 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Meksika Polonya Dünya Kupası karşılaşması yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada MasterChef Türkiye yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

UC KIZ KARDES KANAL D BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV ESRA EROL'DA ATV MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV ATV ANA HABER ATV SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX MEKSIKA-POLONYA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D MASTERCHEF TURKIYE TV8 BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) ATV

AB İLK 10 PROGRAM

UC KIZ KARDES KANAL D BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV MEKSIKA-POLONYA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1 MASTERCHEF TURKIYE TV8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV YUREK CIKMAZI TRT 1 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX ESRA EROL'DA ATV ATV ANA HABER ATV UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM