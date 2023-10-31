Salı yapımları! 31 Ekim 2023 TV'de neler var?

TV'de yeni bir gün...
Salı günleri de aksiyon, dram ve macera dolu geçiyor. Bu kapsamda "Bugün TV'de neler var" sorusu gündeme geliyor.
31 Ekim Salı Aile, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Vizontele Tuuba, Hayatımın Neşesi ve MasterChef Türkiye All Star yayında olacak.
Peki, bu salı TV'de neler var? İşte yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
Star TV yayın akışı
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:30 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Vizontele Tuuba (Yerli Sinema)
Fox TV yayın akışı
07.45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 Yabani
13.30 En Hamarat Benim
16.15 Bu Tabak Kimin?
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Yabani
TRT 1 yayın akışı
07:00 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:10 Diriliş Ertuğrul
18:00 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Hayatımın Neşesi
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile
TV8 yayın akışı
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star