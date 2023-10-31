Salı yapımları! 31 Ekim 2023 TV'de neler var?
ensonhaber.com

TV'de yeni bir gün...

Salı günleri de aksiyon, dram ve macera dolu geçiyor. Bu kapsamda "Bugün TV'de neler var" sorusu gündeme geliyor.

31 Ekim Salı Aile, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Vizontele Tuuba, Hayatımın Neşesi ve MasterChef Türkiye All Star yayında olacak.

Peki, bu salı TV'de neler var? İşte yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

Star TV yayın akışı

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:30 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Vizontele Tuuba (Yerli Sinema)

Fox TV yayın akışı

07.45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 Yabani

13.30 En Hamarat Benim

16.15 Bu Tabak Kimin?

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Yabani

TRT 1 yayın akışı

07:00 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:10 Diriliş Ertuğrul

18:00 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hayatımın Neşesi

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

TV8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star